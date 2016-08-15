Калининград, 15 августа, 2016, 11:01 — ИА Регнум. В Калининградской области у посёлка Привольное Зеленоградского района археологи нашли печать русского князя Всеволода Мстиславича, относящуюся к началу XII века. По словам руководителя Самбийской экспедиции Института археологии РАН Александра Хохлова, это первое найденное в регионе материальное свидетельство тесных экономических связей между жившими здесь племенами пруссов и русским северо-западом.

Институт археологии РАН Печать русского князя Всеволода Мстиславича, найденная в Калининградской области

Печать была обнаружена на месте богатого поселения древних пруссов — балтского народа. Среди ценных находок — фрагмент аббасидского дирхема, динарии Кёльна и Дуйсбурга, обрубок серебряной платежной гривны.

Самой интересной и «говорящей» находкой стала древнерусская вислая актовая свинцовая печать, оттиснутая от имени внука Владимира Мономаха — князя Всеволода Мстиславича, в крещении Гавриила, старшего сына великого князя киевского Мстислава от брака с Христиной, дочерью шведского короля Инге I Старшего. Всеволод Мстиславич долгое время княжил в Новгороде (с 1117 по 1136 год с небольшим перерывом в 1125 году), в последние годы своей жизни (1137−1138 гг.) был приглашен на псковский престол.

На печати с одной стороны изображена сцена Благовещенья: архангел Гавриил, святой покровитель владельца печати, приносит благую весть деве Марии, на обороте — святой воин, судя по пояснительной надписи, великомученик Феодор (покровитель отца князя).

Свинцовые княжеские печати подтверждали подлинность написанного на пергаменте документа, к которому они были привешены — возможно, жалованной грамоты на землю или грамоты, обеспечивающей свободный беспошлинный проезд по землям, находящимся под юрисдикцией правителя.

«Можно только предполагать, что именно было написано в документе, заверенном печатью Всеволода Мстиславича. Ясно лишь, что грамота эта была чрезвычайно важна для человека, который привез ее из Древней Руси на берега Балтики», — сообщил начальник отряда Самбийской экспедиции Константин Скворцов, который нашёл печать.

google.ru/maps Значком указано месторасположение пос. Привольное, где была найдена печать русского князя

Печать стала первой подобной находкой за все время исследований в ареале расселения древних пруссов на юго-восточном побережье Балтийского моря. Хотя еще в XIХ веке историки считали, что между Новгородским княжеством и землями пруссов существовали устойчивые связи (Прусская улица возникла в Новгороде в средневековый период), находка печати стала первым надежным свидетельством перемещения людей и товаров из Великого Новгорода в Прусские земли.

«Это позволяет предполагать существование устойчивых взаимовыгодных отношений между Пруссией и Новгородом, что кто-то из пруссов не только перебирался на Русь, но и возвращался назад в Пруссию, продолжая при этом вести дела в Новгородских землях», — полагает ученый.

Среди других находок особенно стоит отметить бронзовый нательный крестик, который относится к концу XI — первой половине XII веков. Не исключено, что один из жителей поселения мог быть крещен в православную веру во время пребывания на Руси. Возможно, эта находка указывает, что уже в начале XII века на берегах Балтики жили православные пруссы, которые стали христианами уже за сто лет до начала крестоносной экспансии.

ИА REGNUM уточняет, что посёлок Привольное Калининградской области до 1946 года именовался Гунтененом. Согласно немецким архивам, это поселение (первоначально называлось Гунтейн) было основано в 1299 году, уже после нашествия Тевтонского ордена.