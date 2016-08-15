Тверь, 15 августа, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Более 100 поисковых отрядов участвуют в полевых Вахтах Памяти на территории Тверской области в 2016 году. 14 августа в рамках поездки в Бельский район исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя провел встречу с представителями одного из них — поисковиками из Красноярского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области

Накануне поисковый отряд провел захоронение останков 343 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, защищая территорию Бельского района. Останки еще одного воина будут переданы родственникам, проживающим в Красноярске. Поисковики рассказали, что в следующем году планируют опять участвовать в Вахте Памяти в Тверской области.

Игорь Руденя отметил, что поисковая работа как важная составляющая патриотического воспитания молодого поколения имеет государственное значение. «Патриотическое воспитание — это укрепление страны. Если человек знает свою историю, участвует в развитии родного края — у нас есть будущее, уверенность в том, что мы живем в сильном государстве с правильной системой ценностей и крепкой моралью», — сказал глава региона.

В Тверской области развитие поискового движения поддерживается региональным правительством. В этом году в полевых Вахтах Памяти принимают участие 53 отряда Тверской области, а также еще более 50 — из других регионов России. Ежегодно на поддержку движения из регионального бюджета выделяется 1,5 млн рублей. «Финансирование будет продолжено в 2017-м и последующих годах», — подчеркнул Игорь Руденя.