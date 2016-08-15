Магадан, 15 августа, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В Магаданской области обсуждаемое в министерстве транспорта РФ предложение российских авиакомпаний сделать платным провоз багажа восприняли с возмущением. Билеты на самолёты итак дорогие, а перевозчики и без того пользуются госльготами, рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Общественной палаты Магаданской области Яков Радченко. Расширение спектра платных услуг авиакомпаний несомненно ударит по пассажирам, уверен он.

atyveldhorst В зале ожидания

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«Если у нас такое правило введут, это будет беспрецедентно для мировой авиации. Для Магаданской области это особенно актуально, потому что у нас единственный транспорт, которым можно попасть в другие регионы России — это авиация», — пояснил Яков Радченко. Он вспомнил, как было с разрешением невозвратных билетов: «Благие намерения — говорили, что они станут дешевле. Но на практике вышло, что билеты, которые раньше можно было вернуть, стали просто невозвратными за те же цены, в результате пострадали пассажиры».

Глава общественной палаты Магаданской области также отметил, что для российской авиации итак уже ввели льготный режим, снизив НДС до 10%.

«Отрасль поставлена в совершенно льготные условия, и в этих условиях требовать какие-то дополнительные поблажки, бонусы, ухудшающие положение пассажиров, это жлобство», — считает Яков Радченко.

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Он подчеркнул, что ранее была идея разрешить официально овербукинг, введя изменения в воздушный кодекс, но эту инициативу удалось пресечь. «Не мытьём так катанием. Овербукинг не разрешили, теперь пытаются на счётчик багаж. Просили недавно снизить НДС до нуля, но им на встречу не пошли. Им итак дали беспрецедентную налоговую льготу и вообще не поставили при этом никаких условий. Имей наши авиакомпании какую-то скромность и адекватность в том экономическом поле, в котором они работают, они бы не просили большего и были бы исключительно довольным тем, что им снизили НДС без всяких условий со стороны государства», — отметил также Яков Радченко.

По его словам, некоторые компании уже используют разграничение тарифов на перелёты с багажом и без, но теперь, видимо, хотят заручиться официальной государственной поддержкой, чтоб на них не жаловались.

Напомним, авиакомпании предложили министерству транспорта РФ полностью отказаться от бесплатного провоза чемоданов в багажном отделении и максимально ограничить провоз ручной клади в салоне самолета. В ведомстве должны рассмотреть эту идею в ближайшее время, писала «Российская газета».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке инициативу российских авиакомпаний по отказу от бесплатного провоза багажа оценили как ущемление прав пассажиров.