Хельсинки, 15 августа, 2016, 10:33 — ИА Регнум. В Финляндии специалисты отмечают заметное снижение числа случаев субарахноидального кровоизлияния (САК) — формы инсульта, чаще других вызывающей летальный исход. По мнению ученых, это произошло в связи с сокращением на треть числа курящих жителей страны, результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Давид Тенирс Младший. Курение в таверне. 1639

Специалисты сопоставили данные о случаях САК за 15 лет с тенденцией снижения курения. За эти годы пристрастие к курению среди финнов в возрасте от 15 до 64 лет упало на 30%. Число случаев САК уменьшилось на 45% среди женщин и на 38% среди мужчин моложе 50 лет. Для возраста более 50 лет показатели меньше — 16% среди женщин и 26% среди мужчин.

По словам профессора Яакко Каприо из Хельсинкского университета, снижению случаев кровоизлияния в мозг, скорее всего, способствовало сокращение числа курящих людей. Ранее от САК страдало около 1000 пациентов в год, при этом около 50% из них умирали в течение года.

Стоит отметить, что курение считается главным фактором риска возникновения САК. Курение в Финляндии стало менее популярным за последние годы благодаря национальной табачной политике.