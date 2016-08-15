Чебоксары, 15 августа, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Автомобильная поездка из Чебоксар до Шереметевского замка в марийском селе Юрино — это погружение из городской иллюминации и потоков людей в сельскую заповедную, картинную глушь. На протяжении 170 км после переправы от Козьмодемьянска деревни практически не встречаются — их заменяют тихие полузаболоченные заводи, березовые ряды, покрытые мхом лужайки, выбегающие на дорогу косули, дымка в низинах и воинственно настроенные комары. Даже дорога, покрытая, словно оспой, бесконечным числом ям и колдобин, не сказывается на общем впечатлении. Само село, которое является сердцем района, бросается в глаза соседством исторических объектов с современными строениями и социально-культурной инфраструктурой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Шереметевский замок

Историческим центром села является усадьба богатейших нижегородских помещиков — Шереметевский замок, который является памятником федерального значения. В 19 веке его строили несколько архитекторов, поэтому он вобрал в себя несколько стилей. Сегодня его превратили в музей и гостиницу, состоящую из 21 номера. При этом, как выяснилось, вопреки общепринятым музейным традициям и даже коммерческой составляющей, в выходные замок для обычных посетителей закрыт — он работает только на организованные группы, называя это «спецобслуживанием».

Со слов очевидцев, Шереметевский замок значительно преобразился по сравнению с тем, в каком состоянии он находился 15 лет назад. Однако это преображение носит больше внешний характер — в самом замке ощущается запустение, хотя какие-то реставрационные работы проводятся. Старожилы уверяют, а экскурсоводы с удовольствием рассказывают, что Шереметевы якобы спрятали в замке сокровища. Полушутя-полусерьёзно посетили высказывают предположение, что реконструкция — это предлог для поиска сокровищ.