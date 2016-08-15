Архангельск, 15 августа, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Сотрудники национального парка «Русская Арктика» собрали около 500 предметов, представляющих историческую ценность, на секретной немецкой метеорологической станции «Кладоискатель» (Schatzgraber), работавшей на острове Земля Александры с сентября 1943 года по июль 1944 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка.

Пресс-служба нацпарка «Русская Арктика» Дзот немецкой станции

В числе артефактов — фрагменты военной амуниции и снаряжения, предметы быта и обихода, личные вещи, детали метеорологического оборудования. Именно они напрямую подтверждают сроки работы немецкой группы на острове.

«Станция была целенаправленно разрушена в 50-е годы прошлого века, и до нас дошли только фрагменты: скопления мусора, фрагменты разрушенного здания, метеоплощадки — поэтому говорить о возможности крупных находок говорить не приходится. Найти что-то степени музейной сохранности мы не надеялись, — отметил старший научный сотрудник национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов. — В климате Земли Франца-Иосифа хорошо сохраняются кожа, дерево, натуральные ткани, а также пластик, но его в то время использовали ещё не так активно. Металл, напротив, под воздействием холодной влажный среды чувствует себя плохо: быстро ржавеет и разрушается. В ходе работ мы искали предметы с маркировкой и датировкой, чтобы подтвердить принадлежность станции и период её работы».

По словам Евгения Ермолова, всё датированное оборудование маркировано 1942−1943 годами. Удалось найти вещи со свастикой и символами фашистской Германии. Сейчас собранные предметы готовятся к транспортировке в Архангельск для дальнейшего изучения, обработки и использования в просветительской деятельности парка.

Добавим, что в настоящее время сохраняется большой интерес к военным действиям в Арктике, рождается немало мифов, в интернете «гуляют» легенды о секретных бункерах, где немцы продолжали жить до конца войны, о ремонтных базах для подводных лодок, которые располагались на самом западном острове архипелага Земля Франца-Иосифа.

«Опираясь на подлинные исторические источники, в том числе на воспоминания одного из участников группы немецких метеорологов, мы провели исследование станции и теперь можем реконструировать реальный ход событий и отсечь ложные мифы, — подчеркнул Евгений Ермолов. — После эвакуации метеостанции с Земли Александры в июле 1944 года постоянных стационарных немецких баз на архипелаге не было».

Для справки: Обитаемая метеостанция SCHATZGRÄBER (Кладоискатель) была расположена на острове Земля Александры приблизительно в 500 метрах от берега на высоте 30 метров над уровнем моря, с моря невидима. С ноября 1943 до июля 1944 станция передала более 700 синоптических метеосводок. В июле 1944 года станция была срочно эвакуирована из-за заражения сотрудников трихинеллёзом в результате употребления мяса белого медведя.