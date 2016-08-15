Конаково, Тверская область, 15 августа, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Тверская область должна выйти на ведущие позиции в Центральном федеральном округе. Такую задачу обозначил исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя на встрече с главами сельских поселений Конаковского района 13 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Christopher Sessums Новая дорога

«Вы — самая близкая к населению власть. Сегодня перед нами стоит общая задача — вывести Тверскую область на ведущие позиции в Центральном федеральном округе», — отметил глава региона. Он добавил, что Конаковский район, имея выгодное географическое положение (граничит с Московской областью) и богатые природные ресурсы, имеет возможность внести в реализацию этих планов серьезный вклад.

В частности, обсуждался потенциал района в сфере туризма, однако пока препятствием является недостаточно развитая инфраструктура.

«Со следующего года начнется массовое приведение дорог в нормативное состояние. Будут решаться вопросы навигации по региону, установка указателей и информационных щитов для туристов, а также по развитию малого и среднего бизнеса в туриндустрии», — подчеркнул Игорь Руденя.

«Лицом» региона при въезде со стороны Москвы станет презентационный комплекс, который разместится в Конаковском районе. Здесь местные товаропроизводители смогут представить и реализовать свою продукцию.

Глава регион также пообещал принять меры для усиления в районе медицинской службы: за счет массового притока дачников и отдыхающих из соседней Московской области сфера здравоохранения испытывает дополнительную нагрузку.