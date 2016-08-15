Барнаул, 15 августа, 2016, 09:58 — ИА Регнум.



Светлана Шаповалова Алтайский подсолнечник

Предвыборная агитация заполняет Алтайский край

О большом потоке предвыборной агитации всех мастей 11 августа сообщает ИА «ПолитСибРу». «Улицы городов «украшают» билборды с портретами будущих депутатов, в людных местах «дежурят» распространители партийной прессы, почтовые ящики, особенно в некоторых районах, буквально ломятся от агитационных листовок. Количество и разнообразие АПМ зависит от энтузиазма и, конечно, средств кандидата», — отмечает информагентство.

В его обзоре отмечается, что в изготовлении и распространении агитпродукции пока преуспели кандидаты в депутаты Алтайского Заксобрания. Особенно активно они размещают наружную рекламу. В частности, отмечено, что баннеры массово распространила по городам и районам края «Единая Россия», на некоторых из них приведены цитаты лидера партии, премьера Дмитрия Медведева «Наша цель — благополучие человека и развитие страны», — говорится в сообщении информагентства.

ИА «ПолитСибРу» приводит также мнение о ходе избирательной кампании политтехнолога Константина Лукина: «Тренд этого сезона — это неактивность кандидатов. Причин этому несколько. В первую очередь значительно урезали предвыборные бюджеты. Кроме того, в активную фазу агитации кандидаты вступят после так называемого сезона отпусков. Сейчас многие партии только продумывают имиджевую стратегию», — рассказал политтехнолог.

«Троянские квартиры»

Корреспондент ИА «Амител» Александра Черданцева рассказала о ситуации с так называемыми «троянскими квартирами» в Барнауле. Из статьи следует, что за одиночными пикетами дольщиков Сбербанка стоит спор между банкротным «Алтайкоксохимстроем» (АКХС), в результате которого вот уже несколько лет девять семей сотрудников АКХС живут в квартирах, не имея на руках документа о праве собственности. О предыстории конфликта рассказал руководитель компании, президент ассоциации «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» и депутат Алтайского краевого Заксобрания Михаил Фокин.

«Мы работали по принципу инвестиционного кредита: продавали готовые квартиры, долевками не пользовались. Так продали тысячи квартир. Строили вовремя и качественно. Трудности возникли, когда таких квартир было построено на 1 млрд с лишним. Из-за экономического кризиса средств от продаж хватало только на процентную ставку. Когда денег перестало хватать и на это, банк инициировал банкротство», — заявил Фокин. Он также отметил, что девять квартир были куплены сотрудниками АКХС в рассрочку с льготами, причем за некоторых покупателей приходилось рассчитываться перед банком оборотными средствами самого предприятия.

«Спорная ситуация возникла из-за ошибки конкурсного управляющего, который включил эти объекты в конкурсную массу. Ошибкой Фокин называет и то, что управляющий определил 110 млн от реализации собственности АКХС, поступившие в декабре, в качестве погашения процентов, а не в счет залога квартир. Теперь исправить ситуацию может только решение суда», — отмечает ИА «Амител».

Зарплата в Алтайском крае

В первом полугодии 2016 года зарплата жителей Алтайского края повысилась в среднем на 5% и составила 20 тыс. 301 рубль, информирует 9 августа газета «Алтайская правда». Самую большую зарплату в регионе получают железнодорожники — 39 тыс. 282 рубля по итогам шести месяцев (рост зарплаты за год составил 8,1%). Самая маленькая заработная плата — у работников гостиниц и ресторанов.

Алтайский стрелок завоевал серебро в Рио

Алтайский спортсмен Сергей Каменский стал призером Олимпиады-2016 в упражнении «стрельба из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 метров», 14 августа сообщает «Комсомольская правда» («КП»).

»Это серебро — выстраданное. Сергей долго шел к этой медали», — отметил в интервью «КП» отец и тренер спортсмена Игорь Каменский. Издание напоминает, что медаль Каменскиий завоевал с третьей попытки: ранее он боролся за награды в упражнении «стрельба из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из положения лежа». В квалификации он также установил олимпийский рекорд, однако в финале стал только четвертым.

«Там такое напряжение — просто не высказать словами. Обратите внимание, что это не Никколо Камприани выиграл, это Серега ему проиграл. Он даже, стоя на пьедестале почета, обнял его и сказал, что сам не ожидал такого подарка», — поделился переживаниями Игорь Каменский.

Президента Чечни ждут на родине Михаила Евдокимова

Президент Рамзан Кадыров обещал найти возможность и побывать на родине Михаила Евдокимова — в алтайском селе Верх-Обское. Об этом 12 августа сообщила газета «Бийский рабочий» со ссылкой на главу администрации поселка Галину Юрьеву.

По данным бийских журналистов, началось все с того, что в свое время народный артист России Михаил Евдокимов побывал с визитом у первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и пообещал, что когда закончится чеченская война, он привезет и посадит в Грозном сибирские кедры. В ответ Ахмат Кадыров пообещал посадить на малой родине Евдокимова яблони.

«Исполнить обещания при жизни они оба не успели. Однако в 2014 году яблоневую аллею в Верх-Обском все же разбили: в посадке деревьев приняли участие представители чеченской диаспоры — по поручению президента Рамзана Кадырова. Тогда было высажено 29 деревьев и установлена памятная стела. Теперь ежегодно эта аллея пополняется молодыми яблонями», — пишет «Бийский рабочий».

Сельчане надеются, что в Грозном тоже появится аллея — кедровая, ту, которую обещал посадить сам Михаил Евдокимов.

Нет дорог — не автобусов

В пригороде Барнауле отменяют маршруты из-за разбитых дорог. Об этом 9 августа сообщило ИА «Банкфакс». В частности, сообщается, что транспортная инспекция запретила несколько рейсов маршрутных автобусов №20: «В связи с тем, что проезжая часть оказалась затоплена сразу в нескольких местах». Движение общественного транспорта пришлось прекратить, пока вода не была откачана и ямы не засыпали гравием, отмечается в сообщении ИА «Банкфакс».

По данным информагентства, в ООО «Вега-транс» отметили, что проблемы с дорожной сетью в барнаульском поселке существуют очень давно. После затяжного дождя огромные ямы на проезжей части залило водой, и они стали незаметны для водителей. «В результате один из наших автобусов днем просто «утонул» в одной из них и, соответственно, сломался. Потом в такой же ситуации оказался автобус другой транспортной компании. Мы сразу подали заявку в транспортную инспекцию, по решению которой часть рейсов была отменена на время проведения ремонтных работ», — заявили автобусники.

Ил-103 разбился под Барнаулом

Сайт ИД «Алтапресс» 13 августа сообщает подробности авиапроисшествия, в результате которого в 30 км от Барнаула потерпел крушение четырёхместный одномоторный поршневой пассажирский самолёт Ил-103.

Воздушное судно рухнуло вечером, 12 августа, в Калманском районе рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома «Панфилово». Выяснилось, что пилотом самолёта был директор барнаульского авиационно-спортивного клуба «Лидер» 56-летний Александр Кондратьев.

Известно, что он был выпускником Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков и погиб в день ВВС. «Бывший аэродром БВВАУЛ «Панфилово» является базовым аэродромом АСК «Лидер». Самолёт находился на ремонте, пилот совершал плановый вылет, чтобы проверить работу систем борта. Набрав небольшую высоту, он упал вблизи взлётно-посадочной полосы», — пишет ИД «Алтапресс». По предварительным данным, причиной падения стал отказ двигателя.

Импортозамещение по-алтайски

Корреспонденты программы «Вести» 14 августа показали видеосюжет из Алтайского края, посвященный годовщине введения Россией продовольственного эмбарго в ответ на западные санкции. В нем говорится о том, что запрет на импортное продовольствие резко укрепил позиции аграриев региона.

«С высоты величие алтайской жатвы захватывает дух. Свежее жнивье и неубранные еще поля теряются за горизонтом», — делится впечатлениями корреспондент «Вестей».

»Чем дольше контрсанкции продлятся, тем выгоднее и нашим сельхозпроизводителям, и переработчикам. От этого выиграет в конечном счете потребитель. Можем мы делать сыры не хуже, чем на Западе, потому что наше сырье качественнее и полезнее, чем зарубежное», — поделился с «Вестями» генеральный директор сыроваренной компании Денис Зюзин.

С тем, что именно импортозамещение помогло продвижению алтайских сыров, согласен и глава крестьянской фермерского хозяйства Александр Кокорин. Потому-то у нас в стране появились люди, которые хотят кушать сыры, непривычные для нашего российского обывателя. Это способствует разведению всего этого хозяйства», — сказал он.

За два года пахнущий разнотравьем, медом и гречихой Алтай не только накормил себя сам и заполнил торговые сети страны, но и перевалил за пограничные горы. Китай, а чуть дальше Монголия. Больше половины всего продуктового экспорта уходит в Восточную Азию, — отмечается в сюжете «Вестей».

Зернохранилища и вредители

Алтайские поисковики — о достижениях

Сезон-2016 стал самым результативным для алтайских поисковиков в Карелии Корреспонденты телепроекта «Наши новости» 12 августа подготовили интервью с председателем комитета по делам молодежи администрации города Барнаула Владимиром Гудковым, который рассказал работе алтайских поисковиков в деле возвращения потерянных имен героев.

«Совсем недавно алтайские поисковые отряды отправились в очередные экспедиции — им предстоит поработать на землях Тверской и Новгородской областей, где проходили сражения Великой Отечественной войны», — отмечается в телепрограмме. По словам Владимира Гудкова, текущий сезон стал самым результативным для отряда «Высота». За все семь лет своего существования они подняли 14 бойцов, а за 2016 год — уже 11.

Аномальный цвет черемухи на Алтае

На Алтае во второй раз за лето зацвела черемуха: такое явление считается аномальным, сообщает сегодня, 15 августа, газета «Аргументы и факты» и приводит фотографии очевидцев.

Издание также отмечает, что в этом сезоне повторным цветением жителей Алтайского края удивляли также маральник, яблоня и сирень.