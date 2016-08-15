Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 09:55 — ИА Регнум. По итогам девятого дня Олимпиады в Рио-де-Жанейро Россия поднялась на четвёртое место в неофициальном командном зачёте, завоевав семь медалей: три золотые, две серебряные и две бронзовые.

startupitalia.eu Медаль Олимпийских игр — 2016

Золото завоевали российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина: они одержали победу над швейцарками Тимю Бачински и Мартиной Хингис. Также золото завоевала российская гимнастка Алия Мустафина — она лучше всех выступила в упражнениях на разновысоких брусьях. Ещё одну медаль получил Роман Власов в соревнованиях по греко-римской борьбе в категории до 75 кг.

Серебряные медали завоевали Сергей Каменский в состязании по стрельбе из винтовки с 50 метров из трёх позиций и гимнастка Мария Пасека в соревнованиях по опорному прыжку. Бронзу взяли российские спортсмены Денис Дмитриев (велогонщик) и Стефания Елфутина (парусный спорт, классе RS: X).

Напомним, летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро проходит с 5 по 21 августа. По итогам восьмого дня Россия находилась на шестом месте в командном зачёте.