Магаданская область, 15 августа, 2016, 09:47 — ИА Регнум. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что чиновники в правительстве Магаданской области представили недостоверные и неполные сведения в своих декларациях о доходах за 2014 и 2015 годы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Маринус ван Реймерсвале. Меняла и его жена. Фрагмент

«Четыре заместителя губернатора и один министр не указали сведения о принадлежащем им на праве собственности недвижимом имуществе, автотранспорте, доходы от преподавательской и иной деятельности, доходы супругов», — пояснили в прокуратуре.

По результатам проверки прокурор внес губернатору Магаданской области представление об устранении нарушений закона.

Всех установленных лиц привлеки к дисциплинарной ответственности.