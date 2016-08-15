Екатеринбург, 15 августа, 2016, 09:46 — ИА Регнум. В Екатеринбург из Рио-де-Жанейро вернулись несколько принимавших участие в Олимпийских играх спортсменов. В аэропорту «Кольцово» гребцов Михаила Кузнецова и Дмитрия Ларионова, а также серебряную медалистку Олимпиады в командных соревнованиях по стрельбе из лука Ксению Перову встречали родные и близкие, официальные лица и простые болельщики.

Пресс-служба губернатора Свердловской области Серебряная медалистка Ксения Перова в аэропорту Екатеринбурга

Сразу по прибытии спортсмены поделились своими впечатлениями от прошедших соревнований. По словам Ксении Перовой, свою медаль она посвятила полуторогодовалой дочери, Свердловской области и родному городу Лесному.

Спортсменка сообщила, что хотя в отношении российских стрелков травли не было, но они также испытывали серьёзное давление. «Медаль тяжелая в прямом и переносном смысле», — заявила Ксения Перова.

По решению тренеров, чтобы путь к месту соревнований был более коротким, Ксения Перова и другие российские стрелки проживали в гостинице, а не в Олимпийской деревне. Свердловская спортсменка сообщила, что обстановка в городе по отношению к олимпийцам была вовсе не дружелюбная. «Мы не только не слышали в свою сторону восторженных криков, но и боялись выходить вечерами на улицу, так как было опасно», — сообщила Ксения Перова.

Гребцы Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов показали на играх шестой результат. Своё лучшее достижение спортсмены из Нижнего Тагила показали на Олимпийских играх в Пекине, где они завоевали бронзовую медаль. В дальнейшем дисциплина двоек каноэ в гребном слаломе будет исключена из олимпийской программы, сообщает городское издание Е1.RU.

Напомним, в Олимпийских играх принимают участие десять спортсменов из Свердловской области. Помимо успеха Ксении Перовой, также олимпийскую награду по стрельбе из пневматической винтовки завоевал Владимир Масленников, у него бронзовая медаль, а Давид Белявский стал серебряным призёром в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. Таким образом, спортсмены Свердловской области принесли в копилку олимпийской сборной России уже три медали.