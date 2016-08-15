Бангкок, 15 августа, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Российский турист, отдыхавший на острове Пхукет (Таиланд), утонул во время шторма. Об этом сообщили в местной полиции, передаёт Life.

poter.simon Пистолет на асфальте

Турист знал, что купаться в этот день нельзя из-за сильного волнения на море. 50-летний гражданин России не счёл предупреждения важными и отправился купаться.

Пытавшиеся спасти туриста спасатели доставили его в местное медицинское учреждение, но мужчина скончался. Информацию о гибели гражданина России подтвердили в российском посольстве в Таиланде.