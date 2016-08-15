Тверь, 15 августа, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Мероприятия ко Дню памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошли 14 августа в деревне Плоское Бельского района Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области отдали дань памяти солдатам-сибирякам, отдавшим свои жизни за Родину в 1942 году

В митинге-реквиеме, состоявшемся на Мемориале славы воинам-сибирякам, приняли участие глава региона Игорь Руденя, заместитель председателя Государственной думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания области Андрей Епишин, ветераны и местные жители, а также представители поискового движения, делегации военно-патриотических, молодежных и ветеранских организаций из тверского региона, Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской областей, Ханты-Манскийского округа Югра, Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области.

Мемориал славы в Плоском был открыт 20 лет назад, в августе 1996 года, на братской могиле, где покоятся останки более 12,5 тысячи солдат. Тропа памяти соединяет Мемориал с часовней. Ее высота 12,5 метров, каждый метр из которых — тысяча воинов, сложивших головы на бельской земле за мир на территории всей страны.

Здесь погибли воины-сибиряки 6-го сибирского добровольческого стрелкового корпуса в ходе стратегической операции «Марс» в 1942 году, проведенной советским командованием для ликвидации Ржевского выступа. Это единственное воинское захоронение, где покоятся останки солдат из всех регионов Западной Сибири.

«Мемориал объединяет Тверской край и Сибирь памятью о бессмертном подвиге воинов-сибиряков. Здесь каждый сантиметр полит кровью защитников Родины. Это были люди с сибирскими характером, мужеством и силой духа. Наш общий долг — помнить тех, кто отдал жизнь за Родину и ее будущее», — сказал Игорь Руденя.

В числе почетных гостей — те, кто входил в состав групп организаторов по увековечиванию памяти защитников родины, погибших на бельской земле. Среди них — заслуженный архитектор России, автор Мемориала славы Геннадий Туманник, председатель Фонда поддержки Мемориала славы воинам-сибирякам Михаил Хетчиков. Глава Фонда поблагодарил местную и областную власти за работу по поддержке поискового движения, сохранению памяти о воинах-сибиряках.

«В Сибири не было войны. Но наши земляки с честью выполняли боевые задания. Так было и под Белым», — отметил Михаил Хетчиков.

Участники митинга почтили минутой молчания память павших солдат, возложили венки к Мемориалу Славы.