Москва, 15 августа, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Картину в редком для российского кинематографа жанре ужасов снял режиссер Тихон Корнев. Действие хоррора «Диггеры» разворачивается в метро, его героями становятся пассажиры, попавшие в аварию. В темных тоннелях людям грозит встреча со страшным монстром, пишут 15 августа «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

По словам режиссера, для отечественного кино сюжет о приключениях в «подземном городе» является новым, при этом жанр «ужастиков» для российского зрителя остается востребован. При работе над картиной создатели опирались на наиболее популярные легенды о московских подземельях.

Корнев пояснил, что часть съемок проходила непосредственно в метро Петербурга, остальное время команда фильма работала на территории заброшенного зенитного комплекса, электростанции, бомбоубежища и в подземных помещениях заводов.

Главные роли в картине исполнили молодые актеры Роман Евдокимов, Андрей Левин и Анна Васильева. Ожидается, что фильм будет интересен, в первую очередь, молодежи.