Владивосток, 15 августа, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Жители приморского села Чугуевка подвержены губительному влиянию местного бизнеса: предприятие «ЭнергияБиоресурс», которое занимается изготовлением стройматериалов из древесных отходов, создаёт опасность для жизни и здоровья людей. Многочисленные факты нарушений, о них писали чиновникам, в прокуратуру Приморья и региональный штаб ОНФ — подтвердились. К проверке подключились и другие уполномоченные органы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tan2 Древесина

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В коллективном обращении жители приморской глубинки указали, что рядом с их домами находятся два производственных цеха ООО «ЭнергияБиоресурс»: там древесные отходы сжигаются, и образуется мелкая дисперсная пыль. Последняя без должной очистки через вентиляционные устройства попадает в воздух, загрязняя его и создавая опасность для жизни и здоровья граждан.

Проверка прокуратуры Приморского края, подтвердила факты, на которые в жалобах указывали жители Чугуевки. Установлено, что предприниматель осуществляет хозяйственную деятельность с нарушением правил эксплуатации объектов очистки газа, нарушается законодательство об отходах производства и потребления, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и так далее.

«ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» отобрал пробы воздуха и провёл исследование. Согласно протоколам лабораторных испытаний, превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ может оказать вредное воздействие на человека. Уровень шума на прилегающей территории не соответствует требованиям СанПин, что может причинить вред здоровью населения», — прокомментировала ситуацию в Чугуевке начальник управления по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства, советник юстиции Юлия Силакова.

В региональном штабе ОНФ, с обращения которого и началась масштабная проверка, добавили, что в отношении юридического лица уже возбуждены административные дела, выданы предписания об устранении нарушений.

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«Теперь руководству компании необходимо разработать расчётный размер санитарно-защитной зоны, усилить производственный контроль и выполнить санитарно-противоэпидемические мероприятия. Работа производства по всем установленным нормативам — обязательное условие любого честного бизнеса. От этого напрямую зависит здоровье граждан», — резюмировал активист Алексей Тимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Владивостока подписались под обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Главе государства сообщили о губительной деятельности мусоросжигательного Спецзавода №1, из-за которого у граждан развиваются серьёзные заболевания. Специалисты филиала ФБУ «Центр лабораторного анализа и технический измерений по Дальневосточному федеральному округу» подтвердили: в 99 раз превышен норматив предельно-допустимого выброса оксида хрома, свинца — в 177 раз, цинка — в 1 005 раз.