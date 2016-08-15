Вашингтон, 15 августа, 2016, 09:18 — ИА Регнум. В штате Луизиана (США) из-за сильного наводнения проводится эвакуация около 20 тыс. человек, сообщает телеканал Fox News.

weather.com Наводнение в Луизиане

В эвакуации населения принимают участие вертолеты Национальной гвардии и спасательные команды штата. К настоящему времени эвакуировано более 7 тыс. человек.

Жертвами стихии, по последним данным, стали четыре человека — трое погибли в городе Батон-Руж, тело еще одного человека найдено на берегу реки в округе Танджипхоа.

Сильные шторма и наводнения начались 12 августа после проливного дождя. Вода во многих населенных пунктах продолжает прибывать.