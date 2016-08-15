Вашингтон, 15 августа, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Кандидат от Демократической партии на пост главы Белого дома Хиллари Клинтон добилась значительного отрыва от своего основного соперника Дональда Трампа в поддержке избирателей моложе 35 лет, сообщает The Hill со ссылкой на данные социологического опроса.

Иван Шилов ИА REGNUM Если бы Хиллари Клинтон была президентом

По данным исследования USA Today и организации Rock the Vote, бывшую первую леди поддерживает 56% избирателей, входящих в группу так называемых поколение двухтысячных, тогда как кандидата от Республиканской партии поддерживает только 20% избирателей из этой возрастной группы.

Как показал опрос, половина представителей возрастной группы моложе 35 лет отмечает, что они считают себя сторонниками или склоняются к Демократической партии. Только 20% респондентов заявили, они причисляют себя или склоняются к Республиканской партии.

Исследование также показало, что 72% сторонников Берни Сандерса, моложе 35 лет, планируют голосовать за Клинтон, тогда как за Трампа будет голосовать только 11% электората губернатора штата Вермонт.

Бывшего госсекретаря США поддерживает больше молодых мужчин (58%), чем молодых женщин (53%), которые более склонны отмечать, что они не будут голосовать ни за одного кандидата от крупной партии.