Барнаул, 15 августа, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Владимир Агапеев разрушил построенную им дамбу в районе села Терского. «В этом пруду было очень много рыбы, а сейчас в этом месте болото. Вокруг распространяется гнилостный запах», — сообщает сегодня, 15 августа, районная газета «На земле Троицкой». Корреспонденты издания выяснили, что пойти на такой шаг фермера подвигла обида на местных жителей, которые, несмотря на неоднократные просьбы, продолжали гонять на озеро скотину на водопой, разрушая дамбу.

Светлана Шаповалова Рыбалка на Алтае

«Запруду я сделал собственными силами года четыре назад. Поблизости были арендованные мной земли, и хотелось соорудить озеро, где жители близлежащих сел да и всего района могли бы отдохнуть, покупаться. Такая возможность у меня была, и я ею воспользовался. Я даже сам туда рыбу запускал, чтобы и для рыбаков оно было привлекательным. Каждый год подсыпал дамбу, в общем, следил за озером. Но благие намерения не оправдались», — пояснил корреспондентам газеты сам фермер Владимир Агапеев.

По его словам, недавно он отказался от аренды земель на этом участке и спустил воду. «Если найдутся желающие, пусть заново его восстанавливают. Большая часть рыбы ушла вместе с водой», — подтвердил господин Агапеев.

Специалист по охране окружающей среды администрации Троицкого района Александр Кошкаров, как оказалось, был в курсе данного инцидента. По его словам, земля под водоемом фермером не арендовалась, но он действительно сделал его для отдыха, там водились карп, щука, карась.

«Рыбаки даже из других районов приезжали сюда. За свой счет он ежегодно укреплял дамбу. Если он решил слить воду, то должен был оповестить об этом местных жителей, администрацию Хайрюзовского сельсовета, района, меня, потому что из-за большого количества воды могло бы и мост унести, и подтопить часть домовладений. Хорошо, что обошлось без последствий», — отметил специалист по охране окружающей среды.

Сейчас администрация района ведет переговоры с местным населением о восстановлении дамбы. «Может, найдется человек, который оформил бы эту землю в аренду и вновь наполнил озеро водой», — информирует газета «На земле Троицкой».

Кстати, теперь ельцовский скот гоняют поить на речку.