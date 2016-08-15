Москва, 15 августа, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Рубль на предстоящей неделе останется под влиянием динамики цен на нефть, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. На минувшей неделе энергоноситель продемонстрировал уверенный рост, что было обусловлено как отчетом от Минэнерго по мировому спросу и предложению, так и агрессивными комментариями министра нефти Саудовской Аравии. Он заявил, что ОПЕК на сентябрьской встрече обсудит сложившуюся ситуацию, а также действия, которые необходимо реализовать для стабилизации рынка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«На подобном фоне Brent имеет все шансы продолжить рост, пытаясь закрепиться в диапазоне 45,00—48,00 доллара за баррель. Естественно, что это пойдет и на пользу рублю. Пара USD/RUB может снизиться в район уровня 63,40 с дальнейшей целью на отметке 63,00. Тем более что на предстоящей неделе начинается сезон налоговых платежей, что традиционно повышает спрос на рублевую ликвидность», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на выходные и понедельник, 15 августа. Так, доллар США понижен к рублю на 61,33 копейки до 64,33 рубля. Евро уменьшился на 74,86 копейки и составил 71,71 рубля. Нефть марки Brent выросла на 0,62% — до 47,26 доллара за баррель.