Миасс, Челябинская область, 15 августа, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Жители города Миасса Челябинской области жалуются на тухлый запах и темный цвет водопроводной воды. Ситуация напоминает произошедшее в начале августа в Южноуральске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Вчера, 14 августа, в социальных сетях жители Миасса стали сообщать о некачественной воде из-под крана. К сообщениям прикреплены фото с набранной мутной водой в ванну. Люди делятся информацией по каким адресам поступает непригодная вода. Ситуация напоминает произошедшее совсем недавно ЧП в городе Южноуральске, когда из крана у жителей текла мутная вода с тухлым запахом.

По сообщениям жителей Миасса, при обращении в горводоканал их перенаправляют в обслуживающие организации, которые возможно осуществляют ремонт труб. В местных ЖЕКах перенаправляют, наоборот, в горводоканал.

В горводоканале Миасса корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что пока ситуация под контролем. «Вода в кранах жителей соответствует требованиям СанПин в настоящий момент», — сообщила начальник центральной лаборатории миасского горводоканала Руфина Кирьянова.

Напомним, в Южноуральске жителям, обращавшимся в местный горводоканал, также объясняли, что с водой проблем нет. Однако после обращения в прокуратуру ситуация резко поменялась. По пробам обнаружили непригодность воды, ее запретили к употреблению. В ходе предварительного разбирательства выдвигались версии загрязнения городского питьевого водохранилища местным свинокомплексом «Ариант» либо энергоустановкой ГРЭС-2. Член общественного совета при Минэкологии Челябинской области, кандидат биологических наук Александр Рогозин заявил об интенсивном цветении воды в разгар летнего сезона. Однако позже выяснилось, что в проблеме грязной воды из-под крана виноваты очистительные сооружения, которые не справлялись с очисткой.

Корни проблемы водоснабжения в городах Южного Урала лежат в серьезном недофинансировании гидроочистительных сооружений. Сформированная программа в регионе «Чистая вода», по которой было заложено более 20 миллиардов рублей, в прежние годы постоянно подвергалась секвестрованию.

Так, в Карабаше из-за необоснованного расходования средств по проекту, касающемуся программы «Чистая вода» был задержан экс-глава администрации Вячеслав Ягодинец. Следствие выявило нарушения по финансированию проекта очистных сооружений в городе.

Последствия недофинансирования и банальной коррупции, связанной с решением программ водоочистных сооружений, сказываются на доступности качественной питьевой воды для жителей Челябинской области. По аналогии с другими социально-экономическими сферами можно предположить, что власти постепенно перекладывают проблему на плечи самих граждан, заставляя их самим решать задачу, например, установкой индивидуальных очистительных систем.