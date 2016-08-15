Багдад, 15 августа, 2016, 09:01 — ИА Регнум.

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему представляет значительную угрозу не только для Ближнего Востока, но и для всего мира. Несмотря на то, что благодаря действиям коалиции во главе с США по уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировку удалось ослабить, полное уничтожение организации, которая продолжает вдохновлять своих сторонников на теракты в удаленных регионах, от Брюсселя до Бангладеш, оказывается непростой задачей, пишет Саваз А. Гергез в статье, опубликованной в National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Для того чтобы понять, как раз и навсегда победить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), необходимо проанализировать стратегию группировки. В таком случае нельзя заблуждаться: даже если связанные с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теракты и кажутся бессистемными, глобальный «крестовый поход» исламистов обусловлен стратегической логикой.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) борется за свое существование. У террористической организации уже нет ни людей, ни средств для ведения чего бы то ни было, схожего с традиционной войной, по меньшей мере на протяжении длительного срока, против коалиции во главе с США и союзниками Вашингтона в регионе. Однако группировка располагает идеологией, которая находит отклик среди определенных групп — обычно среди маргинализованных, разочарованных и несчастных молодых людей — в большом числе стран на Ближнем Востоке, в Европе и других регионах. Группировка научилась подключаться к этим источникам для привлечения в свои ряды новых членов.

Официальные представители исламистов неоднократно призывали своих сторонников и сочувствующих совершать теракты против врагов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чаще всего на Западе. Вдохновляя террористов-одиночек или сплоченные ячейки на совершение терактов в удаленных от группировки регионах, где такие теракты не ожидают, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует последний инструмент слабой стороны в асимметричном конфликте. Благодаря вовлечению таких одиночек ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может воспользоваться преимуществами террористической войны, не неся при этом никаких издержек.

Приобретения же подобной тактики значительны. Такие теракты отвлекают от потерь группировки в Ираке и Сирии, и даже может создаться впечатление, что группировка становится сильнее. Благодаря этому не только повышается потенциал ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для вербовки террористов и подстрекательства своих соратников на новые теракты, это также оказывает влияние на мышление граждан стран коалиции. В ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надеются, что с накоплением в тех странах человеческих и экономических издержек борьбы с группировкой общественное мнение может выступить против военного вмешательства в Ираке и Сирии.

С повышением давления на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно в Мосуле — втором по величине городе Ирака, а также Ракке — городе Сирии, который стал самопровозглашенной столицей халифата, призывы к совершению терактов будут только усиливаться. С учетом того, что все большее число людей готово — о чем говорят атаки от Сан-Бернардино до Ниццы — прислушиваться к этим призывам, результаты такой тактики могут быть катастрофическими.

Без сомнения, террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полагается не только на свою идеологию, её командование также вербует квалифицированных боевиков в тех местах, где это возможно, в том числе в Марокко, Ливии, Иордании, Турции, Франции, Бельгии и Великобритании. Этих боевиков затем направляют для совершения операций определенного характера, таких как атаки в Стамбуле, Брюсселе и Париже. Существуют достоверные сведения о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже учредило внешний филиал, ответственный за подготовку терактов за границей. В случае падения Мосула и Ракки в ближайшее время — что кажется достаточно вероятным — тысячи выживших боевиков вернутся в свои страны, где они, скорее всего, продолжат свою борьбу с помощью террористической деятельности. Таким образом, можно утверждать, что следующий год будет настолько же кровопролитным, как и прошлый.

Кому придется испытать основную ношу отчаяния группировки? В списке врагов исламистов первое место занимают США. Однако направить туда боевиков с Ближнего Востока может стать крайне сложной задачей с логистической точки зрения. И количество граждан США, сражающихся на стороне исламских радикалов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), достигает всего около ста человек. Это означает, что основной тактикой для группировки в отношении США будут призывы сочувствующих на совершение терактов.

Страны Европы и исламского мира являются более удобными целями, и не только ввиду географической близости. Большая часть боевиков группировки является выходцами из арабского мира, к группировке также примкнули до 4 тыс. граждан стран Европы.

Из стран Европы наиболее уязвимой является Франция, которая взяла на себя ведущую роль в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Республика уже понесла больше человеческих потерь, чем её соседи, вместе взятые, потеряв за последние полтора года 235 человек убитыми.

Одной из причин этого является чувство отчуждения и изоляции, испытываемое большой частью французского мусульманского сообщества, из-за чего ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало проще вербовать последователей в этой стране. К группировке присоединилось приблизительно 1,2 тыс. граждан Франции. Они составляют самую многочисленную группу выходцев с Запада в рядах группировки. Если прибывать к этому серьёзные прорехи во внутренней безопасности Французской Республики, вероятность продолжения террористических атак является высокой.

Однако как бы сильно ни хотели в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) навредить Западу, страны Ближнего Востока, особенно те, в которых у власти шииты, — Ирак, Сирия и Иран — остаются основной целью для исламистов из ИГИЛ (запрещено в РФ). Ведь для достижения боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) цели по установлению халифата необходимо контролировать территорию. Борьба против США, ЕС и даже Израиля должна быть отложена до тех пор, пока в сердце Аравии не будет построено суннитское исламское государство.

С учетом этого важно, чтобы угроза для безопасности, которую представляют теракты, не занижалась, особенно со стороны западных лидеров, считающих первостепенной задачей уничтожение псевдогосударства ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Даже после того как будет выполнена эта задача, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему будет использовать свою идеологию для привлечения боевиков и ведения партизанской войны в Ираке и Сирии, а также осуществления террористической деятельности за рубежом.

По этой причине также важно перекрыть социальный и идеологический «кислород», благодаря которому группировке и удалось добиться столь значительных успехов. Это означает, что необходимо решить проблемы внутренней политики Ближнего Востока, в том числе устранить их причины (такие как геостратегическое соперничество между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном), а также заняться их симптомами (в том числе гражданскими войнами, бушующими по всему региону). Только тогда арабско-исламский мир и международное сообщество смогут победить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подобные ему группировки.