Москва, 15 августа, 2016, 08:35 — ИА Регнум. На полигоне «Алабино» 13 августа состоялось торжественная церемония закрытия «Армейских международных игр-2016», в ходе которой состоялось награждение национальных сборных, победивших в 23-х конкурсах «АрМИ-2016», сообщили в Минобороны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российская команда по танковому биатлону

За две недели военнослужащие 19 государств сразились в 23 конкурсах. Российские военнослужащие завоевали 20 золотых медалей, Казахстан — две и Китай — одну.

Также министр вручил золотые медали и кубок победителя «Танкового биатлона» российской команде, победившей в соревнованиях. Серебряные медали достались команде Китая, бронза — Казахстану.

Призеры специальной номинации «А поле боя держится на танках» командир танка старший сержант Алексей Чебан, наводчик-оператор старший сержант Александр Тободяков, механик-водитель младший сержант Сергей Бронников получили автомобили УАЗ «Патриот» как самый слаженный экипаж «Танкового биатлона».

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Как сообщало ИА REGNUM, «Армейские международные игры-2016» прошли с 30 июля по 13 августа одновременно на 20 полигонах. 19 из них расположены в границах трех военных округов — Западного, Южного и Центрального, еще один — в Республике Казахстан. Морские конкурсы состоялись в акваториях Балтийского, Черного и Каспийского морей.

В рамках игр прошли 23 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке, из них 10 конкурсов проводились впервые. В играх участвовали 121 команда от 19 государств, общей численностью более 3,5 тыс. чел. В сравнении с 2015 годом количество команд возросло в 2,5 раза, а численность участников Игр — в 2,2 раза.