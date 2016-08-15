Москва, 15 августа, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Торги по нефти 12 августа завершились ростом на 2,66%. Нефть марки Brent превысила отметку в 47 долларов за баррель на трёх факторах.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Первый — ожидания заморозки нефтедобычи в сентябре. Второй, ослабление американской валюты на слабых данных по розничным продажам в США. Третий, заявления министра нефти Нигерии Эммануэля Качикву о том, что боевики повредили инфраструктуру и объём добычи нефти в стране в текущем году не превысит 1,5 миллиона баррелей в сутки.

На этих факторах рынок проигнорировал данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughe о росте числа нефтяных буровых установок в США на 15 единиц, до 396 штук. В годовом выражении показатель снизился на 403 единицы.

Сегодня, 15 августа, в Азии нефть торгуется по $47,33 (+0.36%). Покупатели вернули цену к дневной трендовой линии. Что это значит? Закрытие рынка выше $47,25 станет для трейдеров сигналом к закрытию коротких позиций и открытию длинных. Если день закрывается ниже $46,70, то возрастут риски к снижению нефтяных котировок до $45,00 к 17 августа.