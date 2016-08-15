Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 08:17 — ИА Регнум. В десятый день Олимпийских игр будут разыграны медали в следующих дисциплинах:

coc.org.co Золотая медаль Олимпийских игр — 2016