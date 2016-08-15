Олимпиада в Рио: 15 августа разыграют 17 комплектов медалей
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 08:17 — ИА Регнум. В десятый день Олимпийских игр будут разыграны медали в следующих дисциплинах:
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Золотая медаль Олимпийских игр — 2016
|Вид спорта
|Дисциплина
|Бокс (1 комплект)
|Мужчины, до 91 кг
|Борьба греко-римская (2 комплекта)
|Мужчины, 85 кг
|Мужчины, 130 кг
|Велоспорт (1 комплект)
|Мужчины, трек, омниум, гонка по очкам, 45 км
|Конный спорт (1 комплект)
|Выездка, индивидуальное первенство
|Лёгкая атлетика (5 комплектов)
|Женщины, 3000 м стиплчейз
|Женщины, метание молота
|Мужчины, прыжки с шестом
|Мужчины, 800 м
|Женщины, 400 м
|Парусный спорт (2 комплекта)
|Женщины, класс Лазер Радиал
|Мужчины, класс Лазер
|Плавание (1 комплект)
|Женщины, 10 км, открытая вода
|Спортивная гимнастика (3 комплекта)
|Мужчины, упражнения на кольцах
|Женщины, упражнения на бревне
|Мужчины, опорный прыжок
|Тяжёлая атлетика (1 комплект)
|Мужчины, до 105 кг