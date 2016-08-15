Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 08:17 — ИА Регнум. В десятый день Олимпийских игр будут разыграны медали в следующих дисциплинах:

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Золотая медаль Олимпийских игр — 2016
Вид спортаДисциплина
Бокс (1 комплект)Мужчины, до 91 кг
Борьба греко-римская (2 комплекта)Мужчины, 85 кг
Мужчины, 130 кг
Велоспорт (1 комплект)Мужчины, трек, омниум, гонка по очкам, 45 км
Конный спорт (1 комплект)Выездка, индивидуальное первенство
Лёгкая атлетика (5 комплектов)Женщины, 3000 м стиплчейз
Женщины, метание молота
Мужчины, прыжки с шестом
Мужчины, 800 м
Женщины, 400 м
Парусный спорт (2 комплекта)Женщины, класс Лазер Радиал
Мужчины, класс Лазер
Плавание (1 комплект)Женщины, 10 км, открытая вода
Спортивная гимнастика (3 комплекта)Мужчины, упражнения на кольцах
Женщины, упражнения на бревне
Мужчины, опорный прыжок
Тяжёлая атлетика (1 комплект)Мужчины, до 105 кг