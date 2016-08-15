Москва, 15 августа, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 12 августа завершились снижением курса рубля. Вопреки дорожающей нефти курс рубля снижался до закрытия торговой сессии на фоне усиления геополитических рисков в отношениях России и Украины. Курс доллар/рубль вырос на 0,66%, до 64,75 рубля, евро/рубль — на 0,88%, до 72,26 рубля. Цена нефть сорта Brent выросла на 2,66%, до $47,16.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падёж

10 августа ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Крыму. Президент Владимир Путин обвинил Украину в переходе к «практике террора». В настоящее время войска России и Украины приведены в полную боевую готовность на границе с Крымом. Дополнительное давление на рубль оказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В своём выступлении 12 августа он угрожал разрывом дипломатических отношений с Украиной.

Сегодня, 15 августа, внимание участников рынка будет направлено на новости по Украине. Не хотелось в этом обзоре затрагивать политику, но она сильно влияет на динамику рублёвых пар.

Нефть дорожает, рубль ослабляется. К тому же в ДНР предупредили о возможном возобновлении войны в Донбассе из-за невыполнения Киевом своих обязательств. Вице-президент США Джо Байден призвал президента Украины Петра Порошенко выполнять свою часть обязательств, чтобы избежать роста напряженности в отношении с Россией.

Экономический календарь на понедельник скудный. Если негативных новостей по Украине сегодня не будет, то на рынок будет оказывать динамика цен на нефть. В Азии нефть дорожает. При дальнейшем росте нефтяных котировок курс доллар/рубль вернётся к уровню 64,15 рубля. При негативных новостях курс доллара вырастет до 65,15 рубля.