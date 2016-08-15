Токио, 15 августа, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Специалисты из Японского центра раковых заболеваний обнаружили 6 генов, изменения в которых заметно повышают риск возникновения рака легких. Ученые предполагают, что результаты исследования позволят выявлять заболевание на раннем этапе и успешно бороться с ним, пишет газета «Асахи».

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Специалисты обследовали более 18 тыс. человек, среди которых были как здоровые люди, так и те, кто страдал от злокачественной опухоли на разной стадии развития. В итоге ученым удалось выявить 6 генов, мутации в которых провоцируют развитие такой формы рака легких, которая поражает некурящих женщин и мужчин.

При этом изменение даже в одном из генов увеличивает опасность возникновения рака на 20%, а в некоторых случаях — риск возрастает до 40%.

Отмечается, что речь идет о генах, ответственных за иммунную реакцию при попадании в организм инфекции.