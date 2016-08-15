Москва, 15 августа, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Один из российских сайтов, публикующих электронные версии книг — «Либрусек» (lib.rus.ec) решением Московского городского суда будет заблокирован с 8 сентября 2016 года. Истцом выступало издательство «АСТ», представленное в суде Ассоциацией защиты авторских прав в интернете (АЗАПИ). Об этом сообщил руководитель АЗАПИ Максим Рябыко, пишет газета «Известия».

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"Решение было вынесено по трем произведениям: «Древний. Предыстория. Книга третья» автора Сергея Тармашева, «Кто не думает о последствиях» Даниила Корецкого и «Нежные листья, ядовитые корни» Елены Михалковой», — уточнил Рябыко.

Издание уточняет, что в Мосгорсуде подтвердили информацию, предоставленную Рябыко. Также в ведомстве уточнили, что в случае отсутствия апелляции, вердикт вступит в законную силу через 30 дней. Сайт будет внесён Роскомнадзором в список недоступных для жителей России ресурсов.