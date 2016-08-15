Москва, 15 августа, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Российский рубль в 2016 году укрепился «радикально» на фоне снижения цен на нефть и стал одной из лучших валют для инвестиций, благодаря высокой доходности, сообщает Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

По данным аналитиков, в 2015 году национальная валюта РФ была в последней пятерке по своим показателям, однако в 2016 году стала третьей. Доходность японской иены и европейской валюты опустилась ниже нуля, и там стало дешево брать взаймы, однако вкладывать трейдеры опционов предпочитают в России из-за основной ставки в 10,5%.

В 2016 году рубль укрепился уже на 14%, в то время как экономика РФ за второй квартал сократилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Это стало наименьшим квартальным сокращением с начала прошлого года. Опережают рубль бразильский реал и африканский рэнд.

Благодаря высокой доходности российский рубль смог устоять на фоне снижения цен на нефть: в то время, как Brent снизился на 7%, рубль укрепился на 1%. Прибыль трейдеров в 2016 году составила 21%, что стало вторым показателем после реала среди 23 развивающихся стран.