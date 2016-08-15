Курган, 15 августа, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Аномальная жара в Зауралье вызвала просьбы трудящихся о сокращении рабочего дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в технической инспекции Федерации профсоюзов Курганской области.

LuidmilaKot Жара. Лето

«Возросло количество обращений по установлению режима труда в связи с высокой температурой воздуха на рабочих местах, — говорят в профсоюзной инспекции. — В соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН 2.2.4.548−96 необходимо сократить рабочее время в зависимости от температуры воздуха на рабочих местах и категории работ. Также предусмотреть технологические перерывы каждый час по 15−20 минут в комнате с кондиционером с температурой не более 20 градусов и охлажденной водой».

В связи с чем администрация Катайского района сократила рабочий день до 12.00 — в кабинетах муниципалитета отсутствуют кондиционеры, а вентиляторы не спасают от жары.

По сообщению синоптиков Уральского гидрометцентра, температура воздуха до плюс 36 градусов, которая держится в Зауралье вторую неделю, превышает средние многолетние показатели на семь единиц. Это не только влечет за собой быструю утомляемость работников на местах, но и увеличивает класс пожароопасности в лесах.

В Шумихе по причине увеличения водозабора населением начались перебои с подачей воды. «В самую жару у нас пропала вода, — сообщил газете «Наша Шумиха» горожанин из дома №13 по ул. Ленина. — Мы позвонили первый раз нам ответили, что ведутся работы, а что именно послужило отключению воды не сказали. А ведь в такую духоту как без воды, не приготовишь, не попьешь, как в туалет ходить?! А потом они перестали отвечать, никто не брал трубку. Что ж это такое, издевательство над людьми!». К пояснил директор «Водоканал Шумиха» Денис Меньщиков, на верхних этажах в домах вода отсутствует из-за низкого давления.

На ближайшие три дня синоптики обещают в Зауралье плюс 33−34 градуса тепла. Главное управление МЧС России по Курганской области настоятельно рекомендует населению ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки. При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание — приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры. При выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками. Рекомендуется употреблять большое количество жидкости, избегая употребления газированных напитков, энергетиков и алкоголя. Ограничить поездки на общественном транспорте в дневное время. Посещать заведения и учреждения, обеспеченные кондиционированием воздуха.