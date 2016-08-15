Пекин, 15 августа, 2016, 07:40 — ИА Регнум. В соответствии с заявлением, размещенным на сайте Китайской ассоциации автопроизводителей, в июле 2016 г. продажи пассажирских автомобилей увеличились на рекордные 23,3% в годовом эквиваленте.

auto-arbitrator.com Авторынок в Китае

Как отметили в заявлении, продажи автомобилей в КНР уже третий месяц подряд демонстрируют стремительный рост. По прогнозам экспертов, в августе и сентябре рост продаж превысит отметку в 20%. Июльский показатель в 23,3% стал самым крупным за последние 17 месяцев, пишет «Наньцзао жибао».

Главной причиной роста продаж называют снижение налогов на владение автотранспортом, расширение модельного ряда, а также выгодные предложения от диллеров. Согласно статистике, предоставленной Китайской ассоциацией автопроизводителей, в 2016 г. на территории КНР будет продано более 38 млн легковых автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 августа немецкий автоконцерн Audi AG опубликовал заявление, согласно которому в Китае 4 месяц подряд зарегистрирован рекордный рост продаж. За прошедший месяц Audi продали 46,454 автомобилей, что 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.