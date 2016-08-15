Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 07:41 — ИА Регнум. В девятый день Олимпиады олимпийцы России завоевали семь медалей, 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовые.

rio2016.com Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро

В теннисе Елена Веснина и Екатерина Макарова завоевали золотую медаль в женском парном разряде. Своих соперниц по финалу швейцарок Мартину Хингис и Тимеа Бачински россиянки обыграли в двух сетах, сделав в каждом по одному брейку.

Лучшая российская гимнастка Алия Мустафина завоевала золотую медаль в упражнениях на брусьях. Другая россиянка, Мария Пасека, завоевала серебряную медаль в опорном прыжке. Вместе они уже завоевали серебряные медали в командном многоборье, а Алия Мустафина имеет ещё и бронзовую медаль в индивидуальном многоборье. Соревнования по гимнастике ещё не завершены.

В греко-римской борьбе Роман Власов победил в категории до 75 кг и стал двукратным олимпийским чемпионом. До этого он побеждал в Лондоне в 2012 году.

В соревнованиях по стрельбе из винтовки с 50 м из трёх положений Сергей Каменский в последнем выстреле немного ошибся и в итоге завоевал только «серебро».

Россиянка Стефания Елфутина, участвовавшая в соревнованиях по виндсёрфингу, впервые за за 20 лет завоевала для России медаль в классе RS: X. У неё в итоге бронзовая медаль.

Велосипедист Денис Дмитриев завоевал бронзовую медаль в индивидуальном спринте.

Российские гандболистки одержали очередную победу. Победили они на этот раз команду Нидерландов со счётом 38:34 и заняли первое место в группе. Теперь в четвертьфинале им предстоит сыграть с командой Анголы.

Волейболистки сборной России со счётом 0:3 проиграли сборной Бразилии. Тренеру россиянок Юрию Маричеву будет над чем подумать, если россиянкам предстоит ещё раз встретиться с бразильянками. Но пока надо готовиться к четвертьфиналу против команды Сербии.

Золотые медали, завоёванные спортсменами разных стран в девятый день Олимпийских игр:

Бокс

Мужчины, до 49 кг — Юрберхен Мартинес, Колумбия.

Борьба греко-римская

Мужчины, 59 кг — Исмаэль Борреро, Куба.

Мужчины, 75 кг — Роман Власов

Велоспорт

Мужчины, трек, спринт индивидуальный — Джейсон Кенни, Великобритания.

Гольф

Джастин Роуз, Великобритания.

Лёгкая атлетика

Женщины, марафон — Джемина Сумсон, Кения.

Женщины, тройной прыжок — Катрин Ибаргуен, Колумбия.

Мужчины, 400 м — Вайде ван Никерк, ЮАР, результат 43.03, мировой рекорд.

Мужчины, 100 м — Усэйн Болт, Ямайка.

Парусный спорт

Женщины, виндсерфинг — Шарлин Пикон, Франция.

Мужчины, виндсерфинг — Дориан Ван Рийсселберге, Нидерланды.

Прыжки в воду

Женщины, трамплин 3 м — Ши Тинмао, Китай.

Спортивная гимнастика

Мужчины, вольные упражнения — Макс Уитлок, Великобритания.

Женщины, опорный прыжок — Симон Байлз, США

Мужчины, пражнения на коне — Макс Уитлок, Великобритания.

Женщины, упражнения на брусьях — Алия Мустафина, Россия.

Стрельба

Мужчины, винтовка, 50 м, из 3-х положений — Николо Камприани, Италия.

Теннис

Мужчины, одиночный разряд — Энди Маррей, Великобритания.

Женщины, парный разряд — Екатерина Макарова, Елена Веснина, Россия.

Смешанные пары — Бетани Маттек-Сандс, Джек Сок, США.

Тяжёлая атлетика

Женщины, свыше 75 кг — Мэн Супин, Китай.

Фехтование

Мужчины, шпага, командное первенство — команда Франции.

Медальный зачёт Олимпийских игр смотри здесь.