Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 07:32 — ИА Регнум. По итогам девятого дня (14 августа) Олимпиады в Рио-де-Жанейро в общем командном зачёте Россия поднялась на четвёртое место.

rio2016.com Олимпиада в Рио-де-Жанейро

14 августа российские спортсмены завоевали семь медалей, из которых три — золотые. В настоящее время у российской команды девять золотых медалей (теннис — Екатерина Макарова и Елена Веснина, гимнастика — Алия Мустафина, греко-римская борьба в категории до 75 кг — Роман Власов), одиннадцать — серебряных и десять — бронзовых.

Всего к 15 августа российская сборная завоевала 30 медалей, поднявшись с шестого места на четвёртое в медальном зачёте. Лидерами таблицы остаются американские спортсмены.

Напомним, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро начались 5 августа и закончатся 21 августа. Игры впервые проходят в Южной Америке.