Лондон, 15 августа, 2016, 07:27 — ИА Регнум. Выход Великобритании из Евросоюза, за который проголосовало большинство граждан страны на референдуме, может быть отсрочен на два года — до конца 2016 года, пишет еженедельник The Sunday Times со ссылкой на источники.

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По из данным, страна может оставаться в ЕС на год дольше, чем планировалось. Министры Великобритании предупредили «в частном порядке» финансовый сектор о том, что запуск процесса выхода из союза может не произойти до конца 2017 года. Таким образом, Brexit состоится не ранее конца 2019 года: все договоры Евросоюза прекращают применяться к выходящему из объединения государству через два года после уведомления.

Правительству Великобритании нужна отсрочка до осени 2017 года, поскольку «нет инфраструктуры для людей, которых им нужно нанять», а также к процедуре выхода не готовы министерства по вопросам Brexit и внешней торговли. Кроме того, они «даже не знают правильных вопросов, которые нужно будет задать, когда они наконец начнут вести переговоры с ЕС», — сказал источник в Лондонском Сити.

На задержку могли повлиять и назначенные на 2017 год президентские выборы во Франции и парламентские в Германии. «Вы не можете участвовать в переговорах, если не знаете с кем именно их придется вести», — пишет издание.

Напомним, по результатам Brexit (словосочетание, образованное от английских слов «Britain» и «Exit») — голосования граждан Великобритании о членстве страны в Евросоюзе — 52% жителей высказались за выход страны из «Объединенной Европы». Результаты референдума были приняты руководством страны в качестве «руководства к действию» — страна находится в процессе постепенного выхода из ЕС.