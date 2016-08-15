Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 07:12 — ИА Регнум. Спринтер Усэйн Болт из Ямайки стал семикратным чемпионом Олимпийских игр, завоевав золотую медаль в забеге на 100 метров на соревнованиях в Рио-де-Жанейро, сообщает «Р-Спорт».

lesports.com Усэйн Болт

Болт преодолел стометровку за 9,81 секунды. Спортсмен доволен своим результатом: он реализовал те задачи, которые поставил перед собой на Играх.

«Я очень рад, я горжусь собой. Это то, для чего я сюда приехал — доказать, что я лучший. Снова доказать это. Что же, неплохое начало, и сейчас я просто счастлив», — сказал он.

Вторым прибежал американец Джастин Гэтлин, его время — 9,89 секунды. Третье место досталось канадцу Андре де Грассе — 9,91 секунды.

Напомним, Олимпиада в Рио-де-Жанейро открылась 5 августа. В восьмой день Олимпиады (14 августа) олимпийцы России завоевали одну медаль. Её выиграли российские саблистки Софья Великая, Яна Егорян, Юлия Гаврилова и Екатерина Дьяченко, победившие в командных соревнованиях мексиканок, американок и, в финале, главных соперниц из команды Украины.

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