Канск, Красноярский край, 15 августа, 2016, 06:53 — ИА Регнум. В городе Канске Красноярского края открылся инвазивный центр сердечно-сосудистой хирургии. Теперь в нем будут проводиться операции, которые ранее были доступны только в краевой столице.

ЗАО «НИПК «Электрон» В операционной Первого инвазивного центра сердечно-сосудистой хирургии

Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве здравоохранения, теперь Красноярский край — единственный в Сибирском федеральном округе и третий в России субъект в создании инвазивного центра на базе плоскопанельного ангиографического комплекса.

«Организация небольших сердечно-сосудистых центров имеет высокую социальную значимость для территорий, расположенных на значительном удалении от региональных центров. В частности, в Канске, расположенном в 230 км от Красноярска, до настоящего времени не было сердечно-сосудистого центра, который предлагал бы не только консервативное (медикаментозное) лечение, но и оперативное. Ранее проведение оперативных вмешательств, что особенно важно в экстренных ситуациях, больным с такими заболеваниями были невозможны», — говорится в сообщении.

Как рассказали ИА REGNUM в министерстве, канский центр будет также обслуживать и население востока Красноярского края. «Он будет обслуживать Канск и окрестности: Тасеевский район, Иланский район, — то есть всю восточную группу районов края, те территории, которые прилегают к Канску и Канскому району», — пояснила представительница крайздрава.

Хирургическая помощь пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием должна оказываться в течение так называемого «золотого часа». Ранее это условие не удавалось выдерживать в удаленных от краевого центра территориях. Теперь для жителей восточных районов эта проблема решена.

В центре уже выполнили первую операцию, она была проведена на ангиографе российского производства компании «Электрон». Как сообщила собеседница ИА REGNUM, ее успешно провел куратор проекта, руководитель регионального сосудистого центра профессор Алексей Протопопов, а в дальнейшем в канском центре будет работать подготовленный в Красноярске персонал.

ЗАО «НИПК «Электрон» Операция

«Персонал обучен. Они в течение года ездили в Красноярск и получали соответствующее образование в краевой больнице, при которой в 2008 году, еще до появления кардиоцентра, был открыт региональный сосудистый центр, и где осуществлялись сложные операции на сосудах. Протопопов был руководителем и развивал это направление при поддержке краевого минздрава», — сказала она.

По ее словам, в Красноярском крае действуют отделения первичной кардиологической помощи, на базе одного из которых и был создан канский хирургический центр.

«После того как открылся региональный сосудистый центр, на базе пяти межрайонных центров в Канске, Ачинске, Лесосибирске, Минусинске, Норильске и, соответственно, Красноярске открылись так называемые сосудистые первички. Они были ориентированы на больных с инфарктами и инсультами, но, конечно, высокотехнологичную помощь не оказывали, то есть там диагностировали, долечивали, либо организовывали быструю транспортировку в краевой центр. Но вот сейчас решили, что есть оборудование и подготовленные кадры и надо попробовать запустить высокие технологии в территориях», — сообщила специалист минздрава.

Она также отметила, что вслед за канском подобные центры откроются и в других территориях. «Канск у нас пилотный, летом еще Ачинск стартует, там тоже установлен ангиограф. Сейчас, если я не ошибаюсь, они получают лицензию. Следующая перспектива — Минусинск. Он у нас расположен на границе с Хакасией и надо урегулировать связанные с этим вопросы. Ну, и в Норильске, думаю, будет», — подчеркнула представитель пресс-службы.

Центр функционирует круглосуточно, обеспечивая плановую и экстренную помощь пациентам. В планах — проведение до 100 стентирований и 300 коронаро-ангиографий в год. Закупка оборудования и ремонт помещений обошлись региональному бюджету почти в 70 млн рублей.