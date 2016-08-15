Пекин, 15 августа, 2016, 06:28 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн BYD подтвердил информацию о разработке электрической версии внедорожника BYD Song SUV, официальная премьера которой состоится в сентябре на автосалоне в Чэнду. Новинка поступит в продажу на территории КНР уже в IV кв. 2016 г.

xcar.com.cn BYD Song SUV

Производитель пока не раскрывает подробную информацию о своей новинки, отметив, что электрическая версия не будет отличаться визуально от автомобиля с бензиновым двигателем, пишет «Тайпин цичэ».

Новый внедорожник будет оснащен 2 электромоторами, мощностью 214 л.с. и 147 л.с. Таким образом, суммарная мощность BYD Song SUV составит 361 л.с., что делает новинку от BYD самым мощным электрическим внедорожником в мире.

Производитель заявил, что дальность хода на одном заряде аккумулятора составит не менее 270 км, что также является рекордом среди китайских электромобилей.

Стоимость новинки, ее комплектации и точная дата старта продаж будут раскрыты в сентябре на международном автосалоне в Чэнду.