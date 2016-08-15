Вашингтон, 15 августа, 2016, 05:03 — ИА Регнум. Недальновидная политика на Ближнем Востоке, которую проводили президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, привела к укреплению террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). С таким заявлением выступил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майк Пенс в воскресенье, 14 августа, в эфире телеканала Fox.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Селфи

Отвечая на вопросы журналистов о словах претендента на пост главы США от республиканцев Дональда Трампа по поводу пособничества американских властей становлению ИГ (запрещена в РФ), Пенс заявил, что миллиардер говорит об этом серьезно. По словам политика, нет сомнений в том, что именно провальная политика Обамы и Клинтон способствовали созданию ИГИЛ (запрещена в РФ).

Речь идет о заявлении Дональда Трампа, когда он назвал Обаму вместе с Клинтон «основателями ИГ"(запрещена в РФ). Правда, позже он оценил высказывание как саркастическое. До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии не раз обвинял актуальное руководство страны в причастности к созданию террористической группировки.

Ранее ИА REGNUM писало, что Дональд Трамп охарактеризовал издание The New York Times как «провальное» с «фантастическими сюжетами». По словам претендента на пост главы США, издание публикует истории с «несуществующими источниками».