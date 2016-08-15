Благовещенск, 15 августа, 2016, 04:45 — ИА Регнум. В Амурской области сегодня, 15 августа, продолжается устранение последствий разрушительного циклона: он сопровождался не только сильными осадками и дождевым паводком, но и ураганным ветром. На территории дальневосточного субъекта в 148 случаях на жилых домах было повреждено кровельное покрытие, в нескольких случаях ветер сорвал кровлю в учебных учреждениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

ГУ МЧС России по Амурской области В Приамурье ураганный ветер сорвал крыши 148 домов и двух школ

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Архаринский район

В результате сильных порывов ветра — до 19 м/с — 13 августа кровля была сорвана на частных жилых домах, расположенных в сёлах Домикан, Новый Домикан и Новоспасск. Кроме того, без кровли осталась средняя образовательная школа в селе Новоспасск. От электроснабжения из-за повреждения 14 опор внутрипоселковых ЛЭП были отрезаны сёла Домикан, Новый Доминикан и Новоспасск — 210 жилых домов.

Серышевский район

Здесь введён режим чрезвычайной ситуации, размыты три участка дорог, проезд невозможен в следующих случаях: Автономовка — Сосновка, Державинка — Водораздельное, Паруновка — Новосергеевка. В пункты временного размещения эвакуировали жителей Державинки, Автономовки и Верхнеборовой. В средней образовательной школе №2 и «Амурском аграрном колледже» разместили 47 человек, в том числе и 16 детей. Подтоплены 26 жилых домов и 31 придворовая территория.

Михайловский район

По данным областного правительства, сильней всего в Михайловском районе пострадало село Воскресеновка. Здесь мощный ураган сорвал кровлю многоквартирного жилого дома и крышу спортивного зала местной школы. Кроме того, слетевшее железо повредило шиферную кровлю над основным зданием учебного заведения.

Глава района Сергей Жуган рассказал, что после ливня уже удалось восстановить электроснабжение, на жилом доме установили временную кровлю.

«Дом в 2016 году включён в программу капремонта, собирались отремонтировать только подвал. Но сейчас в перечень работ могут включить ремонт крыши. Самый проблемный объект — это школа. Сроки ремонта очень сжатые и необходимо успеть к 1 сентября», — прокомментировал Сергей Жуган.

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Завитинский район

В Завитинском районе Амурской области введён режим ЧС. В реке Меркушевка и ручье Восточный отмечено поднятие уровня воды, некоторые участки дорог размыты. Паводок подтопил 26 придворовых территорий посёлка Червоная Армия и 14 территорий города Завитинска.

Бурейский район

В селе Родионовка сильный ветер — до 15 м/с — сорвал крыши пяти частных жилых домов, повреждена кровля 42 частных жилых домов, упали 12 опор ЛЭП, нарушено электроснабжение 88 домов. Ветер также повалил деревья.

В общей сложности на ликвидацию последствий циклона брошено 242 человека, 64 единицы техники. На местах под руководством заместителя главы региона Алексея Венглинского помощь пострадавшим оказывают специалисты. Ситуация находится на личном контроле губернатора Амурской области Александра Козлова.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на минувший четверг, 11 августа, циклон обрушился на ещё один субъект Дальнего Востока. Тайфун Omais растерял свою силу на подходе к Камчатскому краю, поэтому удар атмосферного вихря был ощутимым, но всё-таки не таким долгим, как изначально прогнозировали местные синоптики.

В начале июля регион пережил сильный дождевой паводок. Тогда оказались подтоплены более 105 жилых домов и 20 участков автодорог.