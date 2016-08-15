Москва, 15 августа, 2016, 03:57 — ИА Регнум. Польские власти потворствуют актам вандализма в отношении мемориальных захоронений советских воинов на территории страны, нагнетая в стране антироссийскую истерию. Кроме того, не информируя о подобных инцидентах российскую сторону, Варшава нарушает подписанное в 1994 году двустороннее Соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн. Соответствующий комментарий МИД РФ опубликовал в воскресенье, 14 августа.

Польские партизаны из отряда Генриха Добжанского («Губали»), 1940 год

В ведомстве «возмущены продолжающейся в Польше разнузданной кампанией», целью которой является атака на советские мемориальные объекты, касающиеся периода Второй мировой войны.

Несмотря на неоднократные заявлений официальных лиц Польши о защите кладбищ солдат и офицеров Советской Армии на государственном уровне, осквернение могил воинов, павших в борьбе с нацизмом на территории Польши продолжается. Так, за последний месяц дважды акты вандализма были совершены на советском кладбище в городе Кельце, а в начале августа осквернено воинское кладбище в городе Маков.

Польские власти не только не наказали преступников, но даже не уведомили о произошедшем российскую сторону, как это предполагается Соглашением между правительством РФ и правительством Польши о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 г. Более того, продолжая нагнетать в стране антироссийскую истерию, власти способствуют формированию у вандалов чувства безнаказанности.

«Требуем установления и наказания виновных», — говорится в сообщении МИД. В ведомстве также пообещали не оставить без внимания ни один акт глумления над памятью павших воинов Советского Союза.