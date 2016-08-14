Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 23:42 — ИА Регнум. Российская гимнастка Алия Мустафина заняла первое место в упражнении на брусьях на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро. В финале российская представительница набрала 15,900 балла, что позволило ей принести в копилку сборной России очередную медаль наивысшего достоинства.

kremlin.ru Алия Мустафина и Владимир Путин

Второе место в данном виде спортивной программы досталось спортсменке из США Мэдисон Кошиан (15,833 очка), бронзовая медаль у представительницы Германии Софи Шедер (15,566).

Таким образом, в копилке сборной России на данный момент находится 28 медалей (8 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых).

ОИ-2016. Спортивная гимнастика. Разновысокие брусья.

1. Алия Мустафина (Россия)

2. Мэдисон Кошиан (США)

3. Софи Шедер (Германия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 августа российская гимнастка Алия Мустафина завоевала бронзовую медаль на летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Первое место в состязании тогда выиграла спортсменка США Симона Байлз, а серебро досталось ее соотечественнице Александре Райсман.

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