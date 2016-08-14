Лиссабон, 14 августа, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Информация СМИ о крушении российского самолета-амфибии БЕ-200ЧС при тушении лесного пожара в Португалии не соответствует действительности. Об этом, как передает RT, сообщил начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович.

Alex Beltyukov Самолёт-амфибия Бе-200

«Ни один самолет не пострадал, оба находятся на месте, — говорит он. — В ходе выполнения задачи по тушению пожара на одном из бортов была обнаружена неисправность, но он благополучно сел».

Вагутович добавил, что в настоящее время специалисты устраняют техническую неисправность воздушного судна.

Ранее ряд СМИ сообщил, что один из бортов МЧС, привлеченный к тушению пожаров в Португалии, потерпел крушение, столкнувшись с деревом.