Санкт-Петербург, 14 августа, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Депутат петербургского парламента от «Справедливой России», вице-спикер Павел Солтан погиб в ДТП на 43-м километре трассы Парголово — Огоньки под Петербургом. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в аппарате Законодательного собрания.

assembly.spb.ru Павел Солтан

Авария случилась 14 августа около 18:00. Солтан был за рулем автомобиля Toyota, в машине с ним находились жена и дочь. Toyota депутата столкнулась с автомобилем Mercedes, в котором также находилась семья из трёх человек. По некоторым данным, Toyota двигалась по своей полосе, а Mercedes вылетел на «встречку».

Павел Солтан скончался на месте. Его жена в тяжелейшем состоянии госпитализирована, дочь также попала в больницу с травмами средней тяжести.

Как только о трагедии стало известно, на место происшествия выехал спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Он до сих пор находится там. Спикер настаивает, что по факту случившегося будет проведено тщательное расследование, а виновные в аварии — наказаны.

Павел Солтан родился 4 июня 1961 года в Ленинграде. В 1988 году окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ), в 2003 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Депутатом городского Заксобрания является с 1998 года. У Павла Солтана двое дочерей.

Согласно данным горизбиркома, Павел Солтан является зарегистрированным кандидатом от партии «Справедливая Россия» на выборах Законодательного собрания по одномандатному округу №14, а также баллотируется по списку партии.