Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Спортсмен из России Сергей Каменский занял второе место в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с расстояния 50 метров из 3-х положений на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. В финале российский представитель показал результат 458,5 балла.

Karen Arnold Серебро

Отметим, что лучшим в этом виде спортивной программы стал итальянский стрелок Никколо Камприани (458,8 балла), третье место досталось представителю Франции Алексису Рейно (448,4).

Еще один представитель сборной России Федор Власов стал седьмым в финале (403,1 балла).

ОИ-2016. Стрельба из малокалиберной винтовки. Мужчины.

1. Никколо Камприани (Италия) — 458,8.

2. Сергей Каменский (Россия) — 458,5.

3. Алексис Райно (Франция) — 448,4

7. Федор Власов (Россия) — 403,1.

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