Великий Новгород, 14 августа, 2016, 20:34 — ИА Регнум. На заседании избирательной комиссии Новгородской области сегодня, 14 августа, принято решение о регистрации списка кандидатов в депутаты Новгородской областной думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого Новгородским региональным отделением партии «Яблоко». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, список был зарегистрирован за шесть минут с момента начала заседания облизбиркома.

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В зарегистрированном списке — 19 человек, его возглавляет руководитель Новгородского регионального антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл Россия», председатель «Собрания коренных новгородцев» Анна Черепанова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородский облизбирком 7 августа отказал «Яблоку» в регистрации списка из-за сомнений в подлинности печати. В партии назвали эти основания надуманными и подали жалобу в ЦИК, а новгородские «яблочники» ежедневно пикетировали здание правительство Новгородской области, протестуя против произвола избиркома и его «политического хозяина» — губернатора Новгородской области Сергея Митина. 12 августа ЦИК отменил решение новгородского облизбиркома как незаконное, потребовав незамедлительно зарегистрировать «Яблоко» на выборах. Председателю комиссии Борису Алексееву предложено уйти в досрочную отставку.

В настоящее время для участия в выборах Новгородской областной думы зарегистрированы списки пяти партий: КПРФ, «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и «Яблока». Партия «Великое Отечество» не представила в облизбирком необходимые документы для регистрации, партию «Коммунисты России» не зарегистрировали из-за большого количества недействительных подписей (172 или 33,5% из отобранных для проверки). Проблемы со сборщиками подписей выявились также у партии «Союз труда», но решение о регистрации или отказе в регистрации партийного списка на сайте облизбиркома пока не обнародовано.

Напомним, выборы в Новгородскую облдуму пройдут 18 сентября. Участие в них хотели принять 11 партий: «Коммунисты России», «Союз труда», КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров», партия «Великое Отечество», партия «Национальный курс», партия «Яблоко» и «Партия роста».