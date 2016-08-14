Санкт-Петербург, 14 августа, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Движение высокоскоростных поездов «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки полностью восстановлено. Пассажирские составы следуют по графику. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Илья Репин. Железнодорожный сторож. 1882

Как отмечается, состав №787 поезда «Аллегро» из Санкт-Петербург в Хельсинки отправится по графику в 20:31 (мск). Ране по расписанию в 15:31 ушел в столицу Финляндии состав №785.

«Прибытие в Санкт-Петербург составов №786 и №788 из Хельсинки также ожидается в рамках графика движения», — говорится в сообщении ОЖД.

Напомним, утром 13 августа поезд «Аллегро» врезался в упавшее дерево между станциями Коувола и Вайниккала на территории Финляндии. С середины дня субботы движение поездов было заблокировано. После устранения неисправности поезда следовали с задержками.

В связи с этим 13 августа 2016 года для пассажиров была организована резервная схема проезда: поездом «Ласточка» до станции Выборг, далее автобусом и поездом до станции назначения, и также — в обратном порядке.

14 августа перевозка пассажиров рейсов «Аллегро» №783 и №784 между станциями Вайниккала и Лаппеенранта Финских железных дорог осуществлялась с помощью автобусов. Задержка с прибытием в место назначения составила 49 минут.

Для пассажиров, прибывавших с опозданием в Петербург в ночное время, была организована развозка автобусами от Финляндского вокзала в разные районы города.