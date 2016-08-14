Лондон, 14 августа, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет рухнул в море на юго-востоке Великобритании. Как пишет газета Mirror, в результате инцидента никто не пострадал.

Freeman380 Легкомоторный самолёт

ЧП произошло в воскресенье, 14 августа, во время авиационного шоу Herne Bay в графстве Кент.

По предварительным данным, виновником авиационного инцидента стал пилот самолета, который не справился с управлением.

Сотрудники береговой охраны, врачи и пожарные в настоящее время работают на месте происшествия.

Другие подробности пока неизвестны.