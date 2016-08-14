Тегеран, 14 августа, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези сообщил о скором запуске на иранской территории платежной системы Mastercard.

ИА REGNUM

«Проект реализуется по контракту Vison Card, представителя Mastercard в Иране, с Iran Post Company. Его главная цель — удовлетворение потребностей граждан в использовании пластиковых карт для выезда за границу, приобретение иностранных статей и участия в международных конференциях. Максимальная сумма, которую можно положить на карту, составит $10 тыс., а все банковские операции будут осуществляться согласно законам Центрального банка Ирана», — передает слова министра агентство Mehr News.

Министр связи сообщил о том, что в конце августа лицензии на работу в Иране получат две иностранные логистические компании. Ваези не уточнил о каких именно компаниях идет речь. В июле 2016 г. исполнительный директор Iran Post Company Хосейн Мегри подписал меморандумы о взаимопонимании с немецкой логистической компанией DHL и голландской фирмой TNT Express.

Антииранские санкции США запрещают Тегерану использовать американскую платежную систему и долларовые сделки. Это в значительной степени осложняет не только платежные операции частных лиц, но и деловые операции между иранцами и зарубежными компаниями.