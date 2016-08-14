Екатеринбург, 14 августа, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером 14 августа прибыл в Екатеринбург. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Eintracht4ever Россия и Германия

В столице Среднего Урала глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что отношения России и Германии являются приоритетными. Сейчас они переживают непростой период, и это не по вине России, подчеркнул министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге Лавров встретится с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Оба высоких гостя прибыли на открытие российско-германской Летней школы «Пути развития энергетического сектора. Современные вызовы», которое пройдёт на базе Уральского федерального университета (УрФУ).

После церемонии открытия пройдут переговоры министров. В ходе них планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также будут затронуты вопросы, касающиеся Сирии и Украины.