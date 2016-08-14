Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Российский борец греко-римского стиля Роман Власов, выступающий в весовой категории до 75 кг, победил по очкам представителя Хорватии Божо Старчевича и вышел в финал Олимпиады-2016 в Рио. Об этом сообщается в воскресенье, 14 августа, на сайте соревнований.

Александр Фальгьер. Борьба (фрагмент). 1875

Таким образом, российский спортсмен принес в копилку сборной России, как минимум, серебряную награду.

Отметим, что в решающем поединке Власов поспорит за «золото» с представителем Дании Марком Мадсеном.

Греко-римская борьба. ½ финала

Роман Власов (Россия) — Божо Старчевич (Хорватия) — 6:3.

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