Берлин, 14 августа, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Ги Каниве проводит расследование в отношении членов Министерства спорта России. Об этом сообщил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт на своей странице в социальной сети Twitter.

Александр Дейнека. На допросе. 1933

«Комиссия МОК под руководством Каниве начала расследование в отношении членов министерства спорта России по поводу господдержки допинга», — говорится в сообщении сотрудника СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно с фильмов телеканала ARD, в частности немецкого журналиста Хайо Зеппельта, началась массированная допинговая атака на российский спорт, в результате которой часть российских спортсменов была отстранена от участия в Олимпийских играх-2016 в Бразилии.

Интересно, что сами «документалисты» ранее признали, что ряд высказываний в фильмах, действительности не соответствует.

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